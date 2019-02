La Francia ritira l'ambasciatore

Venerdì 8 Febbraio 2019 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Mario FabbroniÈ quasi un atto di guerra. La Francia ha infatti ritirato per consultazioni il proprio ambasciatore a Roma, Christian Masset, in seguito agli attacchi senza precedenti del governo italiano, si legge nella nota della portavoce del Ministero degli esteri transalpino. L'ultima volta accadde nel 1940, quando il Regno d'Italia entrò realmente in guerra contro la Francia, consegnando la dichiarazione all'allora ambasciatore André François-Poncet.L'atto ostile viene motivato dall'Eliseo con una nota dai toni inequivocabili: Le ultime ingerenze sono una provocazione ulteriore e inaccettabile, violano il rispetto dovuto all'elezione democratica fatta da un popolo amichevole e alleato e il rispetto che i governi democratici e liberamente eletti si devono reciprocamente. La mosca al naso è saltata al presidente Macron quando Di Maio e Di Battista sono entrati in Francia con il preciso scopo di incontrare i vertici della rivolta dei gilet gialli, offrendo il loro sostegno. Stanislas Guérini, il delegato generale di La République en Marche, alla radio ha detto: «Inaudito. Bisogna mantenere i nervi saldi e restare dalla parte di chi vuole costruire non dalla parte di chi vuole distruggere». Ma gli ultimi 8 mesi sono stati vissuti molto pericolosamente sull'asse Parigi-Roma: basti solo ricordare la battaglia anti-Fincantieri per l'acquisizione del colosso Sxt, gli sconfinamenti della gendarmerie in Italia per rilasciare migranti nel Belpaese, la questione Tav. Da parte italiana, mentre il premier Conte dice di «non aver sentito Mattarella». Ma il Colle è «preoccupato» e auspica che «Va ristabilito immediatamente un clima di fiducia con i Paesi amici e alleati». Invece Salvini si giustifica: «Abbiamo già porto tutte le guance possibili...».riproduzione riservata ®