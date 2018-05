La Francia in scena migrazioni e identità

Martedì 8 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Sette mesi di Francia a Roma: si apre il 22 giugno con l'inaugurazione della mostra African Metropolis. Una città immaginaria, al museo Maxxi, la programmazione di Francia in scena, la stagione artistica dell'Institut français Italia, presentata ieri.Al centro di questa edizione, le grandi sfide del contemporaneo: l'identità e la convivenza, la questione della mobilità e delle migrazioni, l'Europa e il Mediterraneo come spazio di ricchezza culturale e di confronto, l'apertura verso l'Africa, i cambiamenti climatici. Dal 30 luglio al 22 settembre sarà la volta 18 concerti del festival jazz Una striscia di terra feconda, distribuiti tra l'auditorium Parco della Musica, Villa D'Este a Tivoli, il Castello Savelli di Palombara Sabina e la Casa del Jazz. In scena i migliori nomi del panorama jazz francese e italiano fra i quali Médéric Collignon, François Couturier, Vincent Courtois, Danilo Rea e Michele Rabbia.Il 29 e 30 settembre in Parco della Musica ospiterà Saigon (nella foto) lo spettacolo della giovane regista Caroline Guiela Nguyen che con la sua compagnia les Hommes Approximatifs ricostruisce un ristorante in cui s'incontrano attori francesi, francesi di origine vietnamita e vietnamiti alla ricerca di radici cancellate dalla storia. Sempre in Auditorium, dal 3 al 6 ottobre, lo spericolato duo Tsirihaka Harrivel & Vimala Pons approda per la prima volta a Roma con Grande, ironico music hall costruito attraverso folli acrobazie, musica dal vivo e poesia.Ed ancora, dall'11 al 20 ottobre, al teatro Vittoria il maestro Peter Brook porta in scena, insieme a Marie Hélène Estienne, The Prisoner affrontando il tema della giustizia e della prigionia. La collaborazione con Romaeuropa prosegue anche con REf kids+family nell'ambito della Generation Belle Saison, la sezione dedicata ai più piccoli al Mattatoio che si trasformerà in uno spazio dedicato ai giovanissimi tra spettacoli, installazioni, talk e playground (info institutfrancais.it e social)