La fotografia come strumento della memoria affiancato dai lavori di cinque fotografi emergenti e unito al know how tecnologico e scientifico di ICCD/Istituto Centrale per il Catalogo e la Documentazione del Mibact. È visibile a pubblico (fino al 24/01/20) la mostra-progetto Archivio Bellosguardo, a cura di Alessandro Imbriaco una scansione del comune salernitano (800 abitanti) che comprende le immagini originali messe a disposizione dagli abitanti (sezione Fotografie di famiglia) e il lavoro sul territorio dei giovani reporter fotografici Alessandro Coco, Valerio Morreale, Nunzia Pallante, Mattia Panunzio e Sarah Wiedmann (sezione Produzione contemporanea). L'obiettivo - prima tappa di un progetto più ampio - è quello di conservare la memoria e l'identità di Bellosguardo e, al tempo stesso, di promuovere lo sviluppo del territorio, patrimonio Unesco, del parco del Cilento e Vallo di Diano. (S. Cig.)

Via San Michele 18, ingr. libero, www. fotografia.iccd.beniculturali.it/bellosguardo

Lunedì 11 Novembre 2019, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA