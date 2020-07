La foto della coppia di anziani coniugi era diventata celebre, un simbolo della lotta al coronavirus, ma purtroppo Rosa ha perso la sua battaglia, non ce l'ha fatta.

La coppia, per la prima volta dopo 52 anni, era stata separata dalla malattia, ma due dottoresse dell'ospedale di Cremona riuscirono a far incontrare Rosa e Giorgio e la foto commosse il web. Ieri però Rosa è morta, per una malattia diversa.

La coppia residente nel piccolo comune di Levata di Grontardo, in provincia di Cremona, ha vissuto insieme una vita, poi il covid, lo scorso 17 marzo li ha separati. Prima Giorgio, 77 anni, si è ammalato ed è stato ricoverato, poi Rosa, 74 anni, lo ha seguito per altri motivi di salute dopo essersi sottoposta a un delicato intervento.

I due hanno sempre sofferto la distanza, così quando le condizioni della donna sono migliorate il team di medici dell'ospedale Maggiore di Cremona ha fatto in modo che si ricongiungessero tra baci e abbracci.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 17 Luglio 2020, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA