Assomiglia all'occhio di Sauron de Il Signore degli Anelli. Lascia di stucco la prima immagine diretta dell'orizzonte di un buco nero: lo scatto spaziale apre infatti uno squarcio sul mistero più misterioso dell'universo, soprattutto perché impone un cambio di look rispetto a quanto creduto finora.

Ì buchi neri, che proprio per la loro invisibilità hanno solleticato per decenni l'immaginazione di astronomi, fisici e perfino di registi cinematografici, d'ora in poi non saranno più dipinti con i colori bianco e nero. Il buco nero al centro della galassia M87 (che vanta una massa di sei miliardi e mezzo quella del nostro Sole) è stato infatti rivelato dalla sua ombra ed appare come una sorta di anello rossastro.

Ma la cosa più sconvolgente è la conferma - da parte degli scienziati - che «Albert Einstein l'aveva previsto. Nel senso che la teoria sulla relatività potrebbe non essere la teoria finale dell'universo», dice all'Ansa Mariafelicia Delaurentiis, astronomia e astrofisica dell'Università di Napoli Federico II e coordinatrice del gruppo di analisi teorica dell'esperimento. L'astronoma e astrofisica di fama mondiale chiarisce: «Abbiamo un nuovo strumento di indagine per esplorare la gravità nel suo limite estremo e su una scala di massa che finora non è stata accessibile. Quindi potremmo presto confermare o escludere le varie teorie relativistiche della gravitazione formulate accanto alla Relatività Generale».

Insomma, è l'inizio di una nuova fisica. Qualcosa che non ha precedenti, evento sottolineato dal lungo applauso nella sede centrale dell'Istituto Nazionale di Astrofisica (Inaf) a Roma, quando è apparsa la foto del secolo (frutto di una grande cooperazione internazionale) mostrata nello stesso istante anche a Bruxelles, Washington, Santiago del Cile, Shanghai, Tokyo e Taipei. Ora il prossimo passo sarà fotografare un buco nero direttamente dalla Via Lattea.

