La foresta incantata e le sue fate

Una foresta incantata dove compaiono bellezze notturne, un po' odalische un po' fate, che affascinano e seducono come in una fiaba.Intimissimi ha ambientato in una foresta la nuova collezione autunno inverno, facendo sfilare la settimana scorsa a Verona 25 top capitanate da Irina Shayk e Isabeli Fontana e ospiti d'onore l'attrice Sara Jessica Parker, testimonial del marchio e la web influencer Chiara Ferragni. In passerella l'incanto della lingerie: bianca, nera, oppure a fiori e maculata; tanta seta, anche per vestaglie, chimoni e giarrettiere. Trionfo di body, intarsiati, adorni di cristalli o decorati con frange West, le guepiere e le giarrettiere. Immancabile il tocco sexy dato dal velluto, dai pizzi, dal macramè e anche dalle paillettes. Anche l'uomo ha sfilato fra pigiami e boxer: gli store Intimissimi solo per lui stanno infatti registrando grande successo. Tra gli invitati, anche le it girls Alexa Chung e Jourdan Dunn. (P.Pas.)riproduzione riservata ®