La fisica Gabriella Greison racconta Einstein, padre della teoria della Relatività generale, vestendo i panni della prima moglie Mileva Maric, anch'essa valida studiosa e scienziata, nell'anteprima del monologo Einstein & Me, tratto dal romanzo omonimo di cui è autrice (Sala Umberto da domenica alle 21, 15-23 euro). « La fisica era la mia passione - racconta - e l'ho semplicemente seguita, proprio come Mileva». Una scelta che le ha attirato anche domande fastidiose: «Perché vuoi fare la fisica? Sei così bella, mi dicevano - racconta ancora la Greison - D'altra parte non è che uno scolpisca il cervello per poi dimenticarsi del corpo abbrutendosi o indossando due stracci. La femminilità e la cura di sé prescindono da qualsiasi ruolo professionale».Per la Greison, in scena, una immedesimazione nel personaggio pressoché totale: «Tanto da pensare che manca poco alle mie nozze con Albert. Albert Einstein ovviamente: il 23 settembre ci sposiamo». (S. San.)