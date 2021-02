La firma autoriale di Gigi D'Alessio per Arisa, di Dàrdust (alias Dario Faìni, con cinque artisti in gara: «Accentratore? Evidentemente ha una cifra musicale forte da essere scelto», risponde Amadeus a chi gli fa notare l'operosità dell'autore) per Noemi, Madame, La Rappresentante di lista, Irama, Renga. Di Pacifico per Malika Ayane, di Mahmoud (è tra gli autori) per Fedez e Francesca Michielin. Di irriverenza? Poca. Si sbilancia Willie Peyote (l'unico a fare accenno al Covid). Per il resto, la baldoria di Lo Stato Sociale, l'energia dei Måneskin. Al primo ascolto (che, si sa, è basato solo su un demo senza orchestrazione), deludono Renga, Fulminacci, Random. Ma, ha ragione Coletta, non sono solo canzonette. E si sa che possono essere apprezzate via cantando.

riproduzione riservata ®

Ultimo aggiornamento: Giovedì 11 Febbraio 2021, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA