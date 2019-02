La Fiorentina è favorita ma l'Atalanta cerca il colpo

ROMA - Domani sera in campo Fiorentina-Atalanta, seconda semifinale d'andata di Coppa Italia. Una sfida aperta, dal pronostico incerto ma con una favorita d'obbligo, i viola dell'ex biancoceleste Pioli. La squadra di Della Valle si aggrappa a questa doppia sfida per puntare alla finale tricolore che potrebbe salvare la stagione; sull'altro fronte i bergamaschi cercano di arrivare in fondo a una competizione che certo non li vedeva favoriti.

Sarà Doveri di Roma, infine, ad arbitrare la sfida di andata, che avrà come collaboratori Del Giovane e Bindoni e come quarto uomo Mariani. Giacomelli sarà al Var e come Avar ci sarà Valeriani. La sfida del Franchi in diretta tv su Rai 1 dalle 21. Particolari le quote: Atalanta favorita nel passaggio del turno con 1,55 su 2,35, ma per la sfida secca di Firenze l'1 viola è a 2,55 contro il 2,75 del 2 bergamasco e il pari a 3,35.

