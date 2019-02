La Filosofia e Shakespeare al Piccolo Eliseo

Martedì 5 Febbraio 2019 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Nuovo ciclo per il professor Giuseppe Di Giacomo che ospita sei eminenti filosofi in due incontri dedicati ad una delle più complesse opere di Shakespeare, Sogno di una notte di mezza estate.Quella che risulta la più celebre delle commedie del Bardo, offre tematiche fondamentali e care ai grandi drammi shakespeariani, come il rapporto tra sogno e realtà, la dimensione del sovrannaturale, l'illusorietà dell'amore e il teatro nel teatro. Nei due incontri organizzati presso il Piccolo Eliseo, sei filosofi dipanano le problematiche insite in quest'opera, mettendo in luce tutta la profondità filosofica dell'opera shakespeariana.Martedì 12 febbraio ore 17, intervengono: Carla Borghero, Piergiorgio Donatelli e Stefano Velotti. Martedì 26 febbraio ore 17, intervengono: Silvana Borutti, Giuseppe Di Giacomo e Giovanni Matteucci. Ingresso libero. Prenotazione obbligatoria a cultura@teatroeliseo.com