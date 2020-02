La figlia di Spielberg «Voglio darmi al porno»

ROMA - Mikaela, figlia del leggendario regista hollywoodiano Steven Spielberg, ha annunciato di essere pronta a cominciare una carriera nel mondo del porno. La 23enne, adottata da Spielberg e sua moglie Kate Capshow, si è raccontata in un'intervista al The Sun. «Ho voglia di fare questo tipo di lavoro, sono in grado di soddisfare altre persone, non mi fa sentire violata», ha raccontato la 23enne spiegando di aver intrapreso questa carriera anche per trovare un'indipendenza economica dalla famiglia, ma assicurando che i suoi genitori sono «incuriositi» e «non arrabbiati».

Sul suo profilo Instagram sono presenti i primi scatti hard, mentre i suoi video porno sono stati momentaneamente rimossi dalla rete in attesa della licenza da sex worker nello stato del Tennessee. Il passato di Mikaela Spielberg è stato tutt'altro che sereno: dopo aver subito abusi da piccola, la ragazza ha sofferto di disturbi della personalità, depressione e attacchi di panico.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 21 Febbraio 2020, 05:01

