La fiesta è finita: a Pamplona quest'anno niente corsa dei tori

L'epidemia di coronavirus costringe anche all'annullamento della corsa dei tori a Pamplona, una della fiestas più famose della Spagna. «È una decisione triste, ma c'è il consenso di tutti i gruppi municipali», ha detto la sindaca facente funzioni, Ana Elizalde, annunciando la cancellazione dell'edizione 2020 della festa di San Firmin, che doveva svolgersi fra il 6 e il 14 luglio, secondo quanto riferisce El Mundo. Celebrata da Hemingway nel libro Fiesta, la corsa dei tori per le strade di Pamplona attira ogni anno migliaia di visitatori di tutto il mondo, malgrado non manchino i feriti. Quest'anno appariva impossibile celebrarla senza rischi di contagio. E comunque non c'è gran voglia di festa nel capoluogo della Navarra: il sindaco Enrique Maya è a casa malato di covid-19 e 413 persone sono già morte in questa regione.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 22 Aprile 2020, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA