LA FIERA DEI PAPÀ

PINISPETTINATI

Un luogo reale dove poter parlare tra padri e ascoltare le tante storie diverse, per scambiarsi consigli utili per crescere insieme. Nasce con questo presupposto l'inedita Fiera dei Papà ideata dall'attore, scrittore e blogger Patrizio Cossa che ha trasformato la

sua prima paternità in un momento di condivisione. Tante le attività previste per tutta la famiglia: dimostrazione di manovre salvavita pediatriche (MSP) ad opera della CRI. Poi Rocco Giocattoli e Asmodee metteranno a disposizione più aree ludiche. Anche le Olimpiadi del pannolino, infine il Live show. Il ricavato della Fiera dei Papà, inclusi i proventi del libro Bar Papà, storie maschie corrette al latte di P. Cossa, saranno finalizzati alla creazione di uno sportello giuridico psicologico in aiuto e supporto ai papà divorziati.

Via Campo Barbarico 80, domenica, ore 16-21,30

