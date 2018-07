La festa indie scalda i motori premi a Zen Circus e Giovanardi

Mercoledì 18 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Rita VecchioROMA - Tutto quasi pronto per il MEI. L'edizione 2018 sarà a Faenza dal 28 al 30 settembre 2018, per una tre giorni dedicati alla musica indipendente italiana. The Zen Circus (foto) si aggiudicheranno il Premio PIMI 2018 per la carriera ventennale «all'insegna della coerenza e della continua ricerca di qualità musicale e testuale all'interno del circuito indipendente», ha dichiarato Federico Guglielmi del PIMI. Il loro primo album era About Thieves, Farmers, Tramps and Policemen pubblicato nel 1998 con il nome The Zen. Lo stesso premio era toccato l'anno scorso a Brunori Sas e prima ancora a Francesco Motta, Cesare Basile/Iosonouncane e Mannarino.«Siamo molto contenti di ricevere questo premio come Miglior Artista Indipendente dell'anno - hanno commentato i quattro Zen Circus - perché abbiamo attraversato varie stagioni della musica e i vari cambiamenti del circuito indipendente, che in diverse occasioni è stato dato per spacciato e ma che oggi invece vive il suo periodo di massimo splendore, diventando quasi il nuovo pop». Al MEI verrà assegnato per la prima volta il PIMI Extra/Progetti esclusivi a La mia generazione di Mauro Ermanno Giovanardi. «Il nostro dna è principalmente orientato verso il rock e il cantautorato - ha commentato Giordano Sangiorgi fondatore e direttore del MEI - ma con lo sguardo verso altri generi musicali, come rap e trap. Tra gli altri artisti emersi di recente, Mirkoilcane e i Maneskin». Ci sarà anche la serata dei premi dedicati ai cantautori scomparsi (Pierangelo Bertoli, Bindi, Buscaglione, Ciampi, Fabrizio De André) i finalisti si esibiranno con un brano inedito e una cover proprio di un cantautore.