La Festa della Musica Otto ore di ritmi e note

Strade, piazze, musei, parchi, ville, chiese, ospedali, ASL, mercati rionali, centri commerciali, stazioni della metro, università, biblioteche, musei, teatri. La Festa della Musica - 34esima edizione europea - farà vibrare la Capitale venerdì, dalle 16 alle 24 con l'impegno di oltre quattromila musicisti per 430 eventi gratuiti che coinvolgeranno tutti i Municipi, dal Centro alle periferie. Si potrà assistere alle esibizioni e alle performance dei musicisti amatori e professionisti che hanno risposto alla ricerca Facci sentire chi sei! Per otto ore la città sarà invasa da ogni genere musicale - classica, reggae, elettronica, pop, folk, jazz, blues rock - e si festeggerà il solstizio d'estate suonando, ballando e cantando. Tra le centinaia di esibizioni quelle dell'Accademia di Santa Cecilia con il Coro delle Voci Bianche, diretto da Ciro Visco, il concerto di diploma degli alunni del Corso di Perfezionamento in composizione di Ivan Fedele, il concerto del Chorus, diretto da Massimiliano Tonsini (Parco della Musica).

Per candidarsi ad una esibizione c'è tempo fino alle 23.59 di oggi; iscrizione e programma su www.festadellamusicaroma.it

Mercoledì 19 Giugno 2019, 05:01

