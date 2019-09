La Ferragni rincorre Tarantino, influencer vs Hollywood

Chiara incalza Quentin, è questa la sorpresa dei dati dell'ultimo weekend al cienma. C'era una volta a Hollywood di Tarantino è stato l'indiscusso dominatore con un incasso di 4.541.215 euro (5.412.793 euro nei cinque giorni di programmazione). È il miglior debutto di Tarantino in Italia. Il re leone ha mantenuto il secondo posto, 938.236 euro (totale di 36. 557.055 euro). Dal primo al terzo posto è sceso It - Capitolo due, con 591.374 euro (8.998.513 totali). Il fenomeno Chiara Ferragni - Unposted, il docufilm dedicato alla influencer si è piazzato al quarto posto con il solo incasso di giovedì (544.901 euro; 1.601.499 in totale): ultimo dei tre soli giorni di programmazione in sala prevista prima di approdare in streaming. Quentin può dormire sonni tranquilli.

Martedì 24 Settembre 2019, 05:01

