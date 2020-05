La Federnuoto e il suo presidente Paolo Barelli spingono perché si passi prestissimo per tutti gli sport, e quindi anche per il nuoto, dalla Fase 2 alla Fase 3. Allo sport delle piscine, in questo momento così difficile, servono contributi a fondo perduto per garantire la riapertura. Per la Fin le società che gestiscono impianti sono molto deboli economicamente; e serve accesso al credito agevolato, con cifre adeguate e una restituzione dilazionata negli anni.

Al momento, prima di una vera apertura, sono open in Italia solo una decina di impianti, prevalentemente per far allenare i campioni, come Federica Pellegrini che ha ritrovato l'acqua a Verona, dopo settimane di isolamento a casa.

Ma ora c'è bisogno che anche il movimento di base torni in piscina e in sicurezza. Superare l'estate senza attività natatoria sarebbe una cosa drammatica.

Ultimo aggiornamento: Martedì 19 Maggio 2020, 05:01

