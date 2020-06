La fecondazione ai tempi del Covid

ROMA - Analisi sierologiche, scheda triage, distanziamento sono le precauzioni che oggi consentono di affrontare la fecondazione in vitro anche in epoca COVID-19, secondo le linee guida delle società scientifiche italiane. La fertilità di coppia è in costante diminuzione e l'età della donna costituiscono i motivi principali per non ritardare i trattamenti. È scientificamente accertato che il successo della fecondazione naturale e in vitro diminuisce con l'aumentare dell'età materna, a causa dell'aumento delle anomalie genetiche degli ovociti e quindi degli embrioni che da essi derivano.

L'impianto embrionario è determinato essenzialmente dal trasferimento all'interno dell'utero di una blastocisti sana geneticamente (euploide) su un endometrio sincrono e recettivo.

«Molti studi internazionali - afferma il prof. Ermanno Greco, Reproductive Medicine, Casa di Cura Villa Mafalda Roma- hanno evidenziato che anche embrioni bellissimi' dal punto di vista morfologico possono essere alterati geneticamente nel loro assetto cromosomico (aneuploidi) e quindi non impiantarsi o dare esito in aborto con fallimento della tecnica di procreazione medicalmente assistita PMA».

Ci sono coppie a rischio per anomalie cromosomiche: età materna avanzata (over 36); abortività ripetuta (almeno due o tre); ripetuti fallimenti d'impianto con tecniche PMA (almeno 3 tentativi o più di dieci embrioni trasferiti) sia omologhi che eterologhi; e per pazienti portatori di anomalie genetiche nella mappa cromosomica (traslocazioni, inversioni). «La recente tecnica di analisi cromosomica con NGS consente di valutare, a differenza delle precedenti, tutti i cromosomi dell'embrione e il DNA mitocondriale, la centrale energetica, che ha un ruolo fondamentale nello sviluppo embrionario e poi fetale. A prescindere dall'età, il trasferimento di un'unica blastocisti sana consente di ottenere circa il 60-70% di successo in donne con buona riserva ovarica, con una percentuale di aborto del solo 10% e con il rischio di gemellarità non superiore al 4%. La percentuale di errore della tecnica è inferiore all'1%», conclude Greco. (A.Cap.)

