La fashion week di New York torna a brillare grazie a Tom Ford, neo presidente.

Ralph Lauren a Wall Street ha creato il suo Club, dove convivono musica jazz, camerieri in livrea con logo, e modelle eleganti. Gigi Hadid brilla in cappotto argentato su pantalone da smoking ampio. La collezione era composta da giacche da smoking in velluto dal taglio perfetto, tailleur di lana color antracite, con nastri spessi a grana grossa, giacche abbinate a jodhpurse e altre in seta blu cobalto. Non sono mancati i tocchi sexy, come il tubino da dea in tulle rosso-bruno, indossato da Bella Hadid. Grande festa all'Apollo Theater di Harlem per lo show di Tommy Hilfiger x Zendaya dove si è svolta una sfilata funky che ha omaggiato gli anni 70 e il momento d'oro della cultura black. Tutti i capi mostrano uno stile affusolato, fantasiose forme svasate e i grandi colletti di questo fantastico decennio. Cambia lo stile da Jeremy Scott, dove sfilano abiti bizzarri e fluo per amazzoni intergalattiche che li abbinano con stivali argentati, vestiti in seta viola metallizzata con enormi volant, body psichedelici stampati con la mappa dei pianeti. A New York ha sfilato anche un pezzo di Italia con la Petite Robe Noire di Chiara Boni.(A.Vil.)

Giovedì 12 Settembre 2019, 05:01

