La famiglia di Stefano Cucchi ha deciso di vendere la casa del ragazzo, acquistata per aiutarlo nella sua riabilitazione, per pagare le spese a cui sono dovuti andare incontro in questi anni di battaglie legali: «È stato un duro colpo ha spiegato la sorella Ilaria, che ha portato avanti la battaglia legale per avere giustizia - vendere la casa è stato come lasciarlo andare. Il dolore non si ferma».

L'appartamento si trova a Morena ed era stato acquistato dai genitori del ragazzo morto il 22 ottobre 2009, dopo sei giorni dall'arresto, per aiutarlo nel recuperare la sua autonomia, come previsto dal programma consigliato dagli operatori del Ceis, il centro di Don Picchi contro le dipendenze. Poi però il giovane è stato ucciso ed è iniziato un lungo calvario per la famiglia, per avere giustizia: «Questi 11 anni li abbiamo pagati cari - racconta Italia Cucchi - io e mio padre abbiamo perso il lavoro, lui si è anche ammalato come mia madre: i miei genitori continuavano a pagare le rate del mutuo di questa casa ma restavano indietro con il loro. Hanno dovuto vendere. Non amavo quella casa, era il teatro del nostro fallimento. Ma quando sono entrata, dopo la morte di Stefano, ho visto che c'era una grande foto con il mio volto. Ora l'abbiamo venduta, è stato un momento tanto triste. Non può essere una consolazione ma mi rasserena il fatto che la sua casa appartenga a due giovani che ne sanno cogliere il significato». (L. Loi.)

Ultimo aggiornamento: Lunedì 1 Marzo 2021, 05:01

