La famiglia di Emanuela al Vaticano: «In una tomba gli indizi per riaprire il caso»

Stefano Bani

Una nuova lettera anonima. Che spinge verso un'altra pista alla ricerca del corpo di Emanuela Orlandi: la ricerca della ragazza prosegue da quel lontano 22 giugno 1983, giorno in cui l'allora quindicenne scomparve. Stavolta la pista contenuta nella missiva porta al cimitero teutonico: per questo Pietro Orlandi, il fratello di Emanuela, ha presentato un'istanza formale al Cardinale Pietro Parolin per richiedere la riapertura di una tomba tumulata al cimitero dentro le mura vaticane.

La lettera anonima è stata recapitata alla famiglia Orlandi la scorsa estate: la busta conteneva diverse foto di una tomba, riconoscibile grazie ad una statua angelica. E un biglietto: «Cercate dove indica l'angelo». Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, le prime analisi effettuate su quella tomba mostrerebbero che sarebbe stata aperta almeno una volta, e le datazioni della statua e della lastra sarebbero differenti. La tomba in questione è dedicata alla principessa Sofia e al principe Gustavo von Hohenlohe, nominato da papa Pio IX arcivescovo nel 1857.

Se il Vaticano autorizzerà la riesumazione, si tratterebbe della terza tomba aperta in 35 anni, alla ricerca di Emanuela Orlandi. Secondo l'avvocato della famiglia Laura Sgrò è stato «verificato che alcune persone erano state informate della possibilità che i resti di Emanuela Orlandi fossero stati nascosti nel cimitero teutonico». Infine «Visto che il Papa ha deciso l'apertura degli Archivi Vaticani per il Pontificato di Pio XII nel 2020 - continua l'avvocato -, facciamo un appello al Pontefice affinché ci dia accesso al fascicolo che riguarda le indagini sulla scomparsa di Emanuela Orlandi». Richiesta che la famiglia della donna scomparsa aveva presentato già due anni fa, senza ottenere alcuna risposta.

riproduzione riservata ®

© RIPRODUZIONE RISERVATA