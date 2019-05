La droga? Veniva spacciata nella comunità di recupero

All'apparenza era una normale comunità di recupero per tossicodipendenti. All'Alessandrino, quartiere dove il centro operava, in molti ne ignoravano addirittura l'esistenza tanto gli ospiti erano discreti. Dietro quell'alone di normalità, però, si celava un quartier generale del crimine dove operava un'organizzazione di narcotrafficanti composta da 13 persone. Il gruppo di malviventi, finito in manette all'alba dovrà rispondere anche di traffico di armi e di autoriciclaggio in quanto investivano in attività commerciali lecite parte dei proventi della vendita della droga. Alcuni degli arrestati risultavano frequentare in centro di recupero per le tossicodipendenze come pena alternativa alla detenzione in carcere o agli arresti domiciliari.

Invece di intraprendere programmi di reinserimento sociale il gruppo gestiva i loschi traffici in tutta sicurezza. Le indagini della guardia di finanza del nucleo speciale di polizia valutaria coordinate dalla direzione distrettuale antimafia hanno mosso i primi passi dopo aver esaminato la posizione reddituale di uno degli ospiti della comunità. L'uomo, un pluripregiudicato di cinquantanove anni con precedenti per spaccio di cocaina, estorsione e traffico di armi, nonostante risultasse nullatenente risultava titolare di due negozi al porto turistico di Ostia, una pescheria a Talenti e di due attività di alimentari a Montesacro. Dai locali della comunità di recupero, dove si svolgevano summit criminali, venivano anche decise spedizioni punitive armate e regolamenti di conti. Le armi erano custodite insieme alla droga in un'autorimessa a Casal Bruciato. Uno dei membri finiti in manette, era riuscito ad importare dal Cile, sei chili di cocaina purissima nascosta dentro creme per il viso e tubetti di dentifricio.

Nella Capitale, nel 2012 la squadra mobile romana scoprì una realtà analoga in un altro centro di recupero per tossicodipendenze. La comunità di Villa Lauricella nel quartiere Prenestino che era sovvenzionata dalla regione Lazio prima delle indagini, era diventato un covo dello spaccio di droga e un rifugio di detenuti, criminali e tossicodipendenti vi trafficavano gli stupefacenti. Uno degli arrestati si allenava all'interno della sua stanza della comunità con una pistola calibro 7.65, sparando verso l'armadietto porta abiti. In quell' occasione vennero sequestrati più di trenta chili di cocaina e due rivoltelle.(E. Orl.)

© RIPRODUZIONE RISERVATA