La droga della pazzia trovata al Quadraro

Nel pomeriggio di sabato, i Carabinieri del Quadraro hanno effettuato un servizio coordinato di controllo volto alla prevenzione e repressione dell'illegalità diffusa su tutto il territorio di competenza. I militari hanno effettuato numerosi posti di blocco e perlustrato tutto il territorio. Un centinaio le persone identificate e oltre 50 i mezzi controllati. Nel corso delle verifiche, i militari hanno arrestato un cittadino del Bangladesh, di 38 anni, senza fissa dimora e già noto ai militari, che ad esito della perquisizione personale è stato trovato in possesso di alcune pasticche di Yaba (la droga della pazzia) ed alcuni grammi di hashish. L'uomo è stato arrestato con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e la droga rinvenuta sequestrata. Portato in caserma, è stato trattenuto in attesa del rito direttissimo. Due fratelli romani di 34 e 29 anni, nullafacenti e con precedenti, sono stati invece denunciati per detenzione di sostanza stupefacente. I due sono stati trovati in possesso di due piante di marijuana e di alcuni grammi di hashish.