La droga corre in monopattino

Flavia Scicchitano

Spacciavano droga sfrecciando in monopattino per le strade della capitale. Due i pusher in manette, nell'ambito di operazioni di Polizia che nell'ultima settimana hanno portato all'arresto di 17 spacciatori a San Basilio, Quarticciolo, Tor Bella Monaca, Tor Vergata, Esquilino e Borgo. Sequestrati in tutto 700 grammi di droga tra cocaina, shaboo, hashish e marijuana e confiscati 10.280 euro. In particolare a Borgo gli investigatori del commissariato di zona hanno sorpreso due pusher che utilizzavano un monopattino come mezzo di trasporto. Il primo, un 29enne filippino già noto alle forze dell'ordine, portava in monopattino dosi di shaboo presa da casa. Arrestato anche un 42enne cinese con precedenti. Lo spacciatore ha tentato la fuga con il suo monopattino: addosso aveva 5 grammi di shaboo e 1.740 euro. In casa ne nascondeva altri 14 grammi.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 7 Settembre 2020, 05:01

