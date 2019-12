LA DONNA DELLE OFFERTE

Valeria Arnaldi

È la star italiana dei coupon, dato che vive solo per collezionare sconti e offerte vivendo praticamente gratis. Serena Guatta, 37 anni, residente a Brescia, è oramai una specie di guru del risparmio e dei coupon. Lasciato l'impiego, ha infatti saputo trasformare la caccia a sconti, offerte e concorsi in una vera e propria professione, che le regala (nel senso autentico del termine) tempo libero da trascorrere con il compagno e il figlio, nonché molte soddisfazioni. A lei abbiamo chiesto qualche consiglio per le spese in vista delle feste.

Prima di tutto, come è nata questa passione così particolare?

«Durante la gravidanza, circa tre anni fa. Non potevo lavorare: così, facendo i conti, ho scoperto che usare i coupon mi consentiva di fatto le stesse spese che mi permetteva il lavoro, ma lasciandomi molto più tempo per mio figlio. Ora sono in tanti ora a scrivermi sui social».

Le vincite che l'hanno gratificata di più?

«I fondi per una ludoteca nel mio Paese, una Vespa e le vacanze».

Mensilmente, quanto risparmia?

«Circa 450/500 euro. A ciò vanno aggiunti i premi, come i soggiorni appunto, la cyclette e simili».

Si può risparmiare perfino a Natale?

«Se non si cercano marchi specifici, è il momento di fare la lista per il cenone e valutare le offerte per le varie voci al fine di ottimizzare la spesa. Basta confrontare i volantini dei supermercati. Il consiglio è scegliere con cura cotechini, lenticchie, panettoni e pandori: sono legati a concorsi dai premi interessanti».

E per le altre portate?

«Va fatta attenzione ai Provami gratis: sono offerte anche di grandi brand per provare alcuni alimenti. Vanno cercate bene, di solito, sono poco pubblicizzate».

Cosa suggerisce per i brindisi?

«Quest'anno direi Lambrusco, ci sono promozioni per comprarne due bottiglie e ottenere il rimborso della spesa, è come averle gratis».

Mancano i regali...

«Alcuni supermercati, all'acquisto di un giocattolo, restituiscono un buono del 50% da spendere in qualunque settore».

Dove si trovano tante offerte?

«Esistono siti ad hoc, come www.scontomaggio.com».

Cosa sogna per il 2020?

«Mi piacerebbe vincere un'auto».

