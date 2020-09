Marco Castoro

ROMA - «Sono proprio La donna della domenica. Da quest'anno lo sarò su Radio24». Maria Latella evoca un giallo di grande successo di Fruttero e Lucentini, che è stato anche un film con Jacqueline Bisset, per spiegare il suo presente. E in effetti sarà la signora della domenica mattina sull'emittente radiofonica del gruppo Sole 24 Ore. Ovviamente, ha cominciato la nuova stagione alla sua maniera: facendo notizia. L'ospite della prima puntata de Il caffè della domenica è stata la richiestissima ministra dell'Istruzione Lucia Azzolina. «Così come per anni su Skytg24 ho intervistato i protagonisti dell'attualità politica ogni domenica mattina, così la domenica prenderò un caffè con uno o una di loro. Il tono sarà diverso, siamo in radio e prendiamo un caffè ma lo spirito resta lo stesso delle mie interviste in tv. Far capire a chi ci ascolta chi è l'intervistato e di che cosa stiamo parlando».

Una domenica mattina che dopo aver preso Il caffè - sempre su Radio24 prosegue con Nessuna è perfetta, il programma di attualità al femminile giunto alla sesta edizione a cui Maria Latella è molto legata. Quindi dalle 10 alle 11 la mattinata del giorno festivo scorre in compagnia dell'editorialista de Il Messaggero, giornale a cui Maria sta dedicando molto tempo con commenti e riflessioni in punta di penna. Il suo appuntamento su SkyTg24 l'Intervista da quest'anno ha una nuova formula e andrà in onda durante la settimana. Stasera a Modena, tanto per non farsi mancare nulla, la Latella intervista il premier Conte alla Festa dell'Unità e sicuramente dal colloquio usciranno i titoli dei giornali di domani.

Ma il cilindro di Maria non si esaurisce qui. Ecco che pronto a uscire c'è un altro coniglietto. Il suo nome è Podcast. Sulla scia del successo firmato da Michelle Obama che ha aperto una strada, il sito del Sole curerà con l'apporto della giornalista conduttrice proprio una nuova sezione dedicata ai podcast, il nuovo fenomeno a cui gli sponsor sembrano molto interessati.

