La discarica diventa una lettura

«Alle diffide rispondo con il teatro», così il principe attore Urbano Barberini, fondatore e coordinatore del Comitato Salviamo Villa Adriana. Nella mise en espace, che si terrà all'Auditorium Parco della Musica stasera alle 21, racconterà quello che successe nel 2012, quando si decise di fare una discarica vicino la Villa di Adriano e il mondo della cultura mondiale si mobilitò per scongiurare lo scempio, spingendo alle dimissioni il commissario straordinario per l'emergenza rifiuti di Roma, nonché allora prefetto Giuseppe Pecoraro. La lettura sarà accompagnata dalle improvvisazioni del grande pianista Danilo Rea. Il testo è stato scritto dal giornalista Nello Trocchia, giornalista inviato de La7 e Piazza Pulita, più volte minacciato dai clan per le sue inchieste nel mondo dei rifiuti.