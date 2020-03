La dirigente scolastica «Il comandante non ha capito la mail»

Franco Pasqualetti

«Chi le ha dato il mio numero?». La preside del liceo Farnesina, Marina Frettoni, risponde stizzita al telefono dopo che Leggo ha pubblicato la notizia di una sua mail indirizzata al comando dei vigili in cui chiedeva di non fare più controlli alle minicar perché i ragazzi arrivano tardi a scuola.

Professoressa secondo lei è giusto inviare una mail in cui si chiede di non fare i controlli?

«Non ho niente da rispondere, non capisco perché tanto interessamento».

Perché lei è una dirigente scolastica e il rispetto delle regole dovrebbe essere un insegnamento per i suoi ragazzi...

«Le regole vanno rispettate».

E allora perché ha scritto quella Pec al comando dei vigili?

«Ma si può sapere chi le ha dato questa notizia?»

Mi perdoni, è lei che dovrebbe dare delle risposte.

«Chiamerò il comandante perché è evidente che non ha capito quello che volevo comunicargli».

Mi scusi, ma lei nella mail parla di inconveniente causato da ripetuti controlli alle minicar. Cosa c'è da fraintendere?

«Non ho niente da dichiarare».

Forse dovrebbe visto che è stata lei a inviare una mail chiedendo di non fare controlli, magari a microcar modificate che possono creare incidenti o pericoli ai suoi stessi studenti. Forse...

«Ci possiamo sentire più tardi?».

Abbiamo chiamato la professoressa Frettoni tutto il pomeriggio ma non ha più risposto al telefono. in serata ha inviato una mail. Ecco il testo: «Spiace che un testo interlocutorio scritto allo scopo di affrontare e risolvere un problema di ordine pratico sia stato interpretato come volontà di ostacolare il lavoro prezioso svolto dagli agenti sul territorio. Ne risulta ingiustamente compromessa l'immagine dei genitori, degli alunni e della scuola da me rappresentata». Ma chi l'ha compromessa l'immagine? Giudicate voi.

