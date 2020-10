MILANO- Raggiungere e sensibilizzare almeno un milione e mezzo di italiani affetti da depressione e oltre 4 milioni di caregiver entro la fine del 2021, così da riconoscere e affrontare con il giusto supporto e trattare con gli strumenti più adeguati una patologia così complessa, il tutto insieme a clinici, Società Scientifiche e Associazioni Pazienti. E' l'obiettivo della Campagna La Depressione non si Sconfigge a Parole', che si muove sul contrasto fra il vissuto del paziente e le tante esortazioni in buona fede come Dai, tirati su, Prova a reagire, Esci e vedi come ti riprendi. Promossa da Janssen Italia, la Campagna si avvale del patrocinio delle società scientifiche SIP, SIMG, SINPF, SIPS e dei rappresentanti dei pazienti (Osservatorio ONDA, Progetto Itaca Onlus e Cittadinanzattiva APS). Al Trio Medusa è affidato il compito di catturare l'attenzione del pubblico con i propri account social. Fonti preziose di informazioni sulla malattia, diagnosi, e cura sono la pagina Facebook abcdepressione e il sito abcdepressione.it. La depressione colpisce in Italia oltre 3 milioni di persone, soprattutto le donne. (A. Cap.)

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 7 Ottobre 2020, 05:01

