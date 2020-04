LA DENUNCIA DI BOZZI (MUNICIPIO X)

«Il Campidoglio e il Municipio X si sono fatti trovare evidentemente impreparati dall'apertura del contributo eccezionale per il bonus affitto. Da stamattina (ieri, ndr), infatti, le persone che non possono fare domanda online, apprendono dal sito del Comune di Roma che come opzione si possono ritirare i moduli presso le edicole e poi consegnarli a mano, testuale, all'Anagrafe dei Municipi. Peccato che l'anagrafe del Municipio X sia aperta solo previo appuntamento. In realtà mi dicono che l'ufficio giusto sarebbe quello del Protocollo. Allora perché dal Comune hanno scritto altro, confondendo e disorientando i cittadini?» È quanto dichiara Andrea Bozzi, capogruppo di Sogno Comune in Municipio X. Il caso non riguarda solo il municipio di Ostia ma tutti i municipi di Roma.

