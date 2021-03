La denuncia della coppia gay «Noi, presi a pugni in metro»

Flavia Scicchitano

«Pugni e calci per avere baciato il compagno mentre aspettava il treno alla stazione di Roma Valle Aurelia». La denuncia arriva dalle associazioni Gaynews e Gaynet di Roma, che hanno postato su Facebook un video in cui si vede un uomo aggredire due giovani. Vittima è Jean Pierre Moreno, rifugiato e socio dell'associazione. L'episodio è accaduto il 26 febbraio scorso, intorno alle 21.

«I fatti sono stati resi noti solo ora per agevolare l'iter legale», ha spiegato Rosario Coco, referente di Gaynet Roma. Mentre mi baciavo col mio compagno, abbiamo sentito improvvisamente un uomo urlare dalla banchina di fronte: Che cosa fate? Non vi vergognate?. Dopo avergli risposto: Ma a te che ti frega? e aver ripreso a baciarci, il tizio ha attraversato i binari e ci ha raggiunti, colpendo prima all'occhio il mio compagno», ha raccontato Jean Pierre. Sono seguiti calci, pugni e percosse. «Sfortunatamente l'iter con le forze dell'ordine non è stato facile - hanno proseguito le associazioni - La polizia ha faticato a comprendere il movente omofobo».

Sulla vicenda indaga il commissariato Aurelio. Gli investigatori hanno acquisito le immagini delle telecamere in stazione e il video girato con il cellulare. «Ogni forma di discriminazione e violenza va fermamente condannata. Episodi come questo rappresentano un'offesa intollerabile verso tutta la nostra comunità», ha commentato la sindaca Virginia Raggi. «Ora subito la legge Zan contro l'omofobia. E' tempo di un Paese più giusto per tutti», ha detto il governatore del Lazio, Nicola Zingaretti. «L'impegno del Pd contro l'omofobia e a favore del ddl Zan proseguirà con maggiore determinazione. Basta!», il segretario del Pd Enrico Letta. «Condanno fermamente il vile attacco - ha fatto eco Mara Carfagna, ministro per il Sud e la Coesione territoriale - Questo ci ricorda quanto sia importante combattere ogni giorno e con ogni mezzo l'omofobia e ogni tipo di discriminazione e violenza». «Non si strumentalizzino vili aggressioni per fini politici. Ogni tipo di violenza è da condannare e il nostro codice penale prevede già condanne e sanzioni adeguate», i capigruppo di Camera e Senato della Lega.

riproduzione riservata ®

Ultimo aggiornamento: Lunedì 22 Marzo 2021, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA