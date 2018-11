LA DENUNCIA

Lunedì 12 Novembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

«Caos nei seggi, disorganizzazione e segnalazioni di impedimenti al voto. Questo ha prodotto la giunta della partecipazione' alla prima prova della democrazia diretta in città. Nonostante tutti gli ostacoli trovati, tantissimi cittadini sono andati alle urne. Ed è un dato da cui ripartire». È duro l'affondo del parlamentare radicale Riccardo Magi sull'andamento del referendum per la messa a gara del tpl.Ieri, ad urne ancora aperte, Magi insieme agli altri promotori della consultazione popolare, ha fatto sapere: «Ci arrivano dai seggi numerose segnalazioni di fatti gravissimi che stanno impedendo a molti cittadini di esercitare regolarmente il loro diritto di voto. In particolare, molti presidenti impediscono di votare a chi è sprovvisto di tessera elettorale, mentre il regolamento afferma con inequivocabile chiarezza che per accedere alle urne è sufficiente il documento di identità. Documenteremo tutte le violazioni di cui avremo notizia, per utilizzarle già da domani (oggi, ndr) in ogni sede opportuna».