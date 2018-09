LA DENUNCIA

Venerdì 14 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

ROMA - Attacco frontale di Luciano Duchi, presidente della RomaOstia, alla Fidal. In una lettera recapitata al presidente Alfio Giomi, il patron della mezza maratona capitolina, nata nel 1974, parla chiaro alla Federazione e denuncia: «Siamo la mezza più famosa d'Italia ed è qualificata dalla Federazione Internazionale da ormai 6 anni con la prestigiosa etichetta Gold Label'. Qualsiasi federazione avrebbe avuto degli ottimi motivi per tutelarci. Come viene espressa questa tutela tecnica? Programmando da quattro anni la Festa del Cross, cioè i campionati italiani individuali e di società assoluti e master, nello stesso giorno della RomaOstia». In particolare, Duchi punta il dito sulla decisione di continuare su questa linea da parte del presidente Giomi, «senza che, da uomo a uomo, sentissi la necessità di comunicarmelo direttamente. Sono amareggiato». (D.Pet.)