LA DECISIONE

La Roma dice no al progetto Superlega e lo fa con un comunicato che di fatto cancella la proposta futura di Perez di far entrare i giallorossi nei 20 fortunati. «La Roma è fortemente contraria a questo modello chiuso, perché totalmente in contrasto con lo spirito del gioco che tutti noi amiamo - spiegano i Friedkin -. Certe cose sono più importanti del denaro e noi restiamo assolutamente impegnati nel calcio italiano e nelle competizioni europee aperte a tutti. Non vediamo l'ora di continuare a lavorare con la Lega serie A, la Federazione Italiana e l'Uefa. I tifosi e un calcio accessibile a tutti sono al centro del nostro sport e questo non deve essere mai dimenticato».

Anche l'ex presidente Pallotta ha risposto a Perez: «Ti sei fermato ad ascoltare cosa pensano i tifosi? Soldi garantiti solo per 15 club uccideranno il calcio, non lo salveranno». A Trigoria c'è attesa per venerdì quando l'Uefa deciderà se estromettere i club ribelli dalle competizioni. In quel caso la Roma si ritroverebbe in finale di Europa League col Villarreal. (F.Bal.)

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 21 Aprile 2021, 05:01

