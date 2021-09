La Dea resiste in Spagna: 2-2 con il Villarreal

Inizia con un pareggio 2-2 in casa del Villarreal detentore dell'Europa League la terza avventura in Champions dell'Atalanta. Sono splendidi i primi 25' della squadra di Gian Piero Gasperini, in vantaggio al 6': azione corale, sponda di Zapata e botta vincente dalla distanza di Freuler. I nerazzurri creano altre occasioni per il raddoppio, giocando con personalità. Sino a quando si sveglia il Villarreal, che pareggia al 39' con Trigueros (azione nata da un disimpegno sbagliato da De Roon). Prima e dopo il gol due strepitose parate di Musso su Gerard Moreno. L'Atalanta si ritrova ad inizio ripresa: Rulli è prontissimo su Malinovskyi, Gosens non impatta un gran servizio di Toloi. Soprattutto (53') Zapata, di testa, scheggia la traversa. Quando la partita sembra vivere una fase di stanca, la doccia fredda per i bergamaschi. Ancora una volta un errore in uscita (con Freuler) regala palla al Villarreal, che concretizza con il neo entrato Danjuma. Ma l'Atalanta non si arrende (83'): palla dentro di Ilicic, tacco di Miranchuk e giusto pari di Gosens. (M.Sar.)



Ultimo aggiornamento: Mercoledì 15 Settembre 2021, 05:01

