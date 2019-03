La Danza sacra cura la mente

Curare la mente attraverso un uso consapevole del corpo è possibile. Ricerche neuro scientifiche affermano che il movimento accompagnato da attenzione focalizzata aumenta le capacità del cervello nelle persone, persino per chi è avanti con l'età o malato di Alzheimer. Una strada che da oltre vent'anni è battuta nei corsi di Danze sacre e movimenti, una pratica che ha più di 400 anni di età. «Meditazione e attività fisica sollecitano la produzione di nuove cellule neuronali - spiega Stefania Galiè, responsabile dei corsi - contrastando così l'invecchiamento cerebrale e le eventuali malattie connesse a questo». Domani e domenica si potrà partecipare ai workshop.

Via del Pastore Faustolo 3, 064542 0171, danzesacreemovimenti.com

