LA CURIOSITA'

Un po' per scaramanzia un po' per precauzione. Ieri mattina, improvvisamente, boom di turisti francesi in gita a Trieste, provenienti dalla vicinissima Croazia. Dello strano e inaspettato fenomeno se ne è accorta fin da subito la Pro Loco triestina che ha notato la crescita abnorme di vacanzieri francesi in transito sul territorio italiano. «Non volevano assistere alla finale mondiale in territorio crotato, ci hanno spiegato. Abbiamo chiesto il perché e la maggior parte di loro ci ha risposto tra il serio e lo scherzoso che era meglio tifare contro la Croazia in Italia e non nel loro Paese», ha informato Michele Ciak, presidente della Pro Loco triestina.In pratica, tanti francesi hanno approfittato dell'occasione della finale di Russia 2018 per organizzare una gita in Italia e vivere la partita delle partite lontano dagli avversari croati. L'invasione transalpina ha coinvolto tantissimi vacanzieri provenienti da zone turistiche come Umago, Bol, Dubrovnik e lungo tutta la splendida costiera adriatica del nord della Croazia. Quella dei francesi è stata la fuga di un giorno, nella vicina e accogliente Trieste, presa d'assalto, soprattutto per i momentanei pernotti. E, visto l'esito della finale, l'esodo in terra italiana ha portato pure bene ai tifosi francesi. (M.Lob.)