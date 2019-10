La Curia: «Ecco il piatto dell'accoglienza, nel ripieno pollo al posto del maiale»

Mario Fabbroni

Tortellini di pollo preparati accanto al piatto con il prodotto tradizionale imbottito di carne di maiale. È polemica a Bologna su uno dei simboli della città: i tortellini.

A scatenarla la scelta della Curia che, in occasione della festa del patrono San Petronio, ha deciso di prepararne una variante per venire incontro a musulmani, ebrei e forse anche agli anziani. Pollo al posto del maiale. Non una novità, se non che quest'anno il piatto è stato definito «il tortellino dell'accoglienza», tema leit-motiv di tutte le celebrazioni.

La reazione del centrodestra è stata veemente. Matteo Salvini, in diretta Facebook, si è scagliato contro chi «chiede tortellini senza carne, come proporre il vino senza uva. Aveva ragione Oriana Fallaci - ha proseguito il leader della Lega -. Il problema sono alcuni italiani che dimenticano le loro radici, negano la nostra storia, dal tortellino al crocifisso». Ma anche il senatore bolognese Pierferdinando Casini si esibisce in un «sarà un piatto fantastico e accogliente, ma non sarà il tortellino. Il tortellino non si tocca». Secca - e con pochi precedenti - la replica della diocesi guidata da Matteo Zuppi, che sabato sarà ordinato cardinale a Roma: «Alcune polemiche e strumentalizzazioni non sono accettabili neanche in campagna elettorale». Venerdì, infatti, è in programma la tradizionale festa di San Petronio, patrono della città. E, come ogni anno, la Curia ha coinvolto le sfogline per sfornare decine di chili di tortellini da distribuire ai fedeli. «Anche se sono un fan del vescovo Zuppi, questa volta non sono affatto d'accordo con lui: il ripieno del tortellino deve essere rigorosamente di maiale e non si può abolire il maiale per una questione religiosa, mi sembra un tradimento delle peculiarità della nostra cucina e dei nostri sapori», dice perentorio il regista Pupi Avati.

Il sindaco Virginio Merola ha risposto a Salvini, ricordando che «la tradizione di Bologna è di innovare e accogliere» e schierandosi al fianco della Curia: «Ogni tanto lo dico a Zuppi di lasciarmi qualcosa di laico, perché rischia la scomunica di quello che pensa di essere il vero cristiano e, col rosario in mano, vuole fare annegare la gente in mare». Sulla stessa linea anche Romano Prodi: «Le nostre sono tradizioni di libertà, ma se Salvini dice che con la libertà si offendono le tradizioni...». Nemmeno a farlo apposta domenica prossima, proprio a Bologna è in programma il Festival del Tortellino, con 23 chef che proporranno altrettante varianti del piatto: dal ripieno di pesce alla versione all'amatriciana.

Mercoledì 2 Ottobre 2019, 05:01

