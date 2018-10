La cura smart per il diabete

Mercoledì 17 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

BERLINO - Il diabete è una malattia che richiede un monitoraggio costante, con riflessi negativi sulla qualità della vita. Un aiuto arriva sempre più dall'utilizzo in ambito medico-sanitario di smartphone, tablet, app e algoritmi, che facilitano il medico nella gestione del paziente con trattamenti personalizzati. Sono alcune delle problematiche discusse da Roche Diabetes Care in occasione del recente Congresso europeo di diabetologia (EASD) di Berlino.Tra i sistemi tecnologici all'avanguardia c'è Eversense XL, il primo sensore impiantabile (sottocute) per la misurazione in continuo della glicemia, che invia tutti i dati allo smartphone del paziente il quale può, a sua volta, condividerli con il proprio medico. Ma anche la nuova cartella clinica diabetologica digitale, nata dall'accordo tra Roche Diabetes Care Italy e Meteda, che porterà Smart Digital Clinic a una implementazione in tutti i centri di diabetologia in Italia. Già, ad oggi, sono circa diecimila gli specialisti del settore registrati con circa 1.040 punti di accesso in un'unica soluzione di riferimento per i centri in Italia.Poi c'è MySugr, la app più scaricata al mondo di questo genere, in grado di offrire ai pazienti una serie di strumenti per la gestione quotidiana del diabete direttamente dal proprio smartphone. È un diario glicemico, capace di connettersi attraverso il Bluetooth, con alcuni dispositivi per la misurazione della glicemia e creare dei semplici report e grafici con l'andamento dei valori glicemici o avere un calcolatore in grado di valutare la quantità di insulina necessaria in una determinata situazione. Altra novità insieme all'Università di Bari è lo sviluppo di un algoritmo che «riuscirà a mettere insieme tutte le informazioni del monitoraggio glicemico, per offrire al medico un quadro più chiaro della malattia del proprio paziente, per poter gestire in modo personalizzato monitoraggio e terapia farmacologica», afferma il professor Francesco Giorgino, Direttore della U.O. complessa di Endocrinologia presso l'Università degli Studi di Bari A. Moro.(A.Cap.)riproduzione riservata ®