La cura Nunzi non funziona: Eurobasket altro ko Romani senza difesa, travolti a Scafati (108-82)

Fabrizio FabbriROMA La cura Nunzi non ha per ora sortito effetto. Dopo i 94 punti incassati giovedì nel derby con la Virtus è arrivata la tempesta di Scafati. 108 ne hanno realizzati i campani contro gli 82 raccolti dall'Eurobasket. Senza difendere nel basket non si vince e soprattutto difendendo come sta facendo da tempo la Leonis, già prima dell'avvento di Nunzi ne aveva incassati 110 a Latina, si rischia di retrocedere. Chissà cosa starà pensando Armando Buonamici, presidente appassionato, che non riesce a trovare la quadra per dare una sterzata brusca ad una stagione nata con ben altre prospettive. Non consolano i 30 punti dell'ultimo arrivato Andre Jones (foto), già migliore nel stracittadina, che ha chiuso con 30 realizzati (7/10 da 2, 5/7 da 3,1/2 ai liberi). Ha riposato invece la Virtus che aveva anticipato la ventesima giornata per l'insisponibilità del PalaEur. Rieti ha vinto con Casale e così la squadra di Bucchi conserva solitaria la vetta ma con due punti di vantaggio sui sabini e quattro su Bergamo.