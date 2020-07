La cura dei dettagli che fa la differenza

Mario Fabbroni

Virginia Raggi, non a caso penultima nella classifica del Sole 24Ore sul gradimento dei sindaci da parte dei cittadini, guida Roma dal 22 giugno 2016. Quattro anni di mandato.

I numeri non sono casuali in questa che potrebbe apparire come una piccola vicenda: la mancata correzione della data di morte (sbagliata) sulla targa del viale dedicato a uno dei simboli della tradizione della Capitale, Sora Lella. La sorella di Aldo Fabrizi infatti è stata dimenticata: senza se e senza ma. Sulla targa della toponomastica le scritte sono davvero poca roba: eppure dalla risposta inutilmente piccata del Campidoglio si è capito che nessuno controlla quello che viene affisso in città.

La delibera del 2012 è corretta: la targa no. Il vento doveva cambiare con la Raggi. Invece si entra (forse) in azione dopo anni. «Annamo bene, proprio bene», avrebbe detto Sora Lella. Perché è la cura dei dettagli a fare la differenza. Sempre.

