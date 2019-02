LA CRISI DELL'INTER Spalletti si gioca tutto con Parma e Rapid

Martedì 5 Febbraio 2019 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

ROMA - «Con Spalletti un normale confronto. La sua posizione è solida, saprà tirarci fuori dalla crisi. E Parma non sarà decisiva». Avanti insieme, senza ultimatum o risultati obbligati nell'insidiosa trasferta di sabato al Tardini per mantenere lo status quo. L'Inter e Luciano Spalletti non hanno intenzione di separarsi. E, dopo i voti rinnovati nel summit di 20 minuti post Bologna, «niente di più che un normale confronto come si fa dopo ogni partita, che si vinca o si perda», ieri è arrivata anche la conferma mediatica di Beppe Marotta a spegnere ogni voce. Dai presunti contatti con Conte («che non sento da mesi e mesi») per giugno, all'ipotesi Cambiasso (a favore del Cuchu più del 60% degli internauti nerazzurri) come traghettatore per l'immediato. L'impressione però è che per il futuro di Spalletti saranno decisivi i prossimi confronti con Parma in campionato e con Rapid Vienna in Europa League.