La crisi del settore edile non sembra conoscere fine. L'allarme lo lancia il presidente dell'Associazione nazionale dei costruttori, Gabriele Buia, aprendo l'assemblea dell'organizzazione ed appellandosi ai rappresentanti delle istituzioni che siedono in platea. Ci sono il premier Giuseppe Conte, il ministro dello Sviluppo economico, Stefano Patuanelli e il ministro delle Infrastrutture, Paola De Micheli.

A loro il presidente Ance ricorda che molte delle riforme approvate sono rimaste sulla carta. Dalle scuole agli ospedali, passando per strade e altre infrastrutture, la lista delle opere bloccate è lunga: 749 per 62 miliardi di euro. Molte sono opere fondamentali che potrebbero fare da stimolo all'occupazione e fornire servizi ai cittadini.

Un esempio? La messa in sicurezza del letto del fiume Sarno, noto per la tragica frana che causò 160 morti oltre 20 anni fa. Sono 220 milioni non utilizzati per un'opera che può salvare vite umane ricorda il presidente Buia. Il premier Conte ha promesso interventi a breve, a cominciare da una soluzione per saldare i debiti dello Stato nei confronti delle imprese edili che ammontano a 8 miliardi. Rassicurazioni anche da parte degli altri membri del governo. aAbbiamo accreditato sul conto del ministero delle infrastrutture 16 miliardi l'altro giorno ha detto De Micheli . Risorse che da subito permetteranno di finanziarie una serie di opere». Tra queste i lavori di ammodernamento della Salaria ed interventi sulle ferrovie regionali.

Il ministro dello Sviluppo ha promesso «entro la fine dell'anno» di aprire un tavolo al Mise con «il settore dell'edilizia perché è fondamentale che i ministeri si siedano con Ance per trovare assieme soluzioni e proposte». (A.Sev.)

Giovedì 31 Ottobre 2019, 05:01

