La crisi dei trent'anni del calcio italiano

Una crisi da far paura. Il calcio italiano vive stagioni buie, non solo sportive, vista la mancata qualificazione ai Mondiali di Russia 2018, ma anche e soprattutto economiche. In questo volume il giornalista de Il Sole 24 Ore Marco Bellinazzo tratteggia gli ultimi 30 anni della storia sportivo-finanziaria dello sport più popolare in Italia. Un racconto che inizia da Italia 90 e che non fa sconti ai protagonisti del calcio nazionale, dirigenti federali e amministratori di club, colpevoli di aver sprecato occasioni decisive per investire sul futuro, sugli stadi e sui settori giovanili, sperperando, per interessi privati, danaro pubblico e i proventi miliardari dei diritti tv. L'Italia del calcio avrebbe potuto essere all'avanguardia in Europa, ben avanti a Liga e Premier; invece, arranca in un profondo nero da cui sarà difficile tirarsi fuori. (M.Lob.)