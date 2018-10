La Corte federale: Lotito è eleggibile

Giovedì 18 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

ROMA - Claudio Lotito è eleggibile a un posto di consigliere federale in rappresentanza della Lega di Serie A alle prossime elezioni delle Federcalcio del 22 ottobre. Lo ha deciso la Corte Federale della Figc, su richiesta del procuratore federale, che sollecitata dalla Lega stessa ha ribaltato il precedente parere del Collegio di Garanzia del Coni, che si era espresso sulla incandidabilità di Lotito. Una vittoria importante per il presidente biancoceleste dopo che il Collegio di Garanzia aveva interpretato la legge sui mandati, introdotta a febbraio, in maniera restrittiva: chi ricopre ruoli all'interno di Coni, federazioni, discipline associate ed enti di promozione o semplicemente come dirigente sportivo, non può superare i tre mandati a meno che non fosse entrato già in carica al momento dell'entrata in vigore del testo. (E.Sar.)