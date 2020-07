La Corte dei Conti assolve Alemanno

La Corte dei Conti della Regione Lazio con sentenza ha pienamente assolto dalle accuse sul Piano rifiuti di Roma l'ex-sindaco Gianni Alemanno, insieme all'allora assessore all'Ambiente Marco Visconti e ai due dirigenti del settore Tommaso Profeta e Fabio Tancredi. I due politici e i due dirigenti amministrativi erano stati chiamati in giudizio per un presunto danno erariale di 1.351.713 euro perché, secondo la procura di viale Mazzini, il Patto per Roma siglato con il ministero dell'Ambiente nel 2012 non era stato rispettato. In realtà tutta l'accusa del PM Rosa Francaviglia si era basata, come è stato riconosciuto dai giudici dalla Corte dei Conti, su un equivoco nel computo della raccolta differenziata annuale negli anni dell'amministrazione Alemanno (e successivamente anche in quella dell'Amministrazione Marino e Raggi).(G. Par.)

Ultimo aggiornamento: Martedì 14 Luglio 2020, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA