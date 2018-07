«La corsa è gratis» e la stupra sul taxi

Venerdì 20 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Salvatore GarzilloSi chiama Ahmed Elshebbiny Ahmed Nabawy, è un egiziano di 61 anni in Italia almeno da 30, vedovo, con figli e senza precedenti. Ma per tutti i ragazzi che la notte escono dalla discoteca è semplicemente Ahmed, il tassista abusivo che ti riporta a casa a orari impossibili per 20-30 euro. Ieri i carabinieri della compagnia Duomo lo hanno arrestato per lo stupro di una studentessa di 20 anni avvenuto all'alba del 16 giugno scorso di ritorno dall'Old Fashion, uno dei locali più famosi della movida di Milano.La vittima lo conosceva, aveva perfino il suo numero di telefono perché in più occasioni era stata accompagnata (con amici o da sola) all'uscita di un locale. Stavolta, arrivato a destinazione dopo averla violentata in un parcheggio, Ahmed le ha detto: «La corsa è gratis, non ti preoccupare». La ragazza, così ubriaca da essere praticamente incosciente, non ci ha fatto subito caso ma questa frase le è rimasta in testa. Al suo risveglio le immagini della notte precedente l'hanno assalita come frammenti di un film a intermittenza e poche ore dopo si è presentata ai carabinieri portando gli abiti sporchi di liquido seminale. Una prova diventata schiacciante quando il Ris ha accertato la compatibilità tra le tracce biologiche e il tampone di saliva del sospetto.L'uomo le aveva già rivolto complimenti in passato, una volta le ha anche detto che assomigliava alla sua ex fidanzata. «In un paio di occasioni - ha raccontato la studentessa - mi ha offerto di andare a dormire da lui, che aveva una stanza per me e che non mi avrebbe disturbata... io rispondevo sempre di no». In un'altra circostanza, inoltre, Ahmed le ha raccontato che un tassista abusivo aveva stuprato una ragazza ubriaca, esaltando la propria integrità morale dicendo non avrebbe mai commesso un atto simile. Probabilmente si riferiva al salvadoregno 28enne Josè Balmore Argueta Iraheta, tassista abusivo che los corso settembre ha violentato una turista canadese nell'hintrland di Milano. O al al 30enne albanese preso a gennaio per aver violentato due ventenni che aveva caricato davanti all'Old Fashion. La discoteca dove è stato accoltellato Niccolò Bettarini.riproduzione riservata ®