La corretta convivenza con il diabete

ROMA- Non complicarti il Diabete! è la nuova campagna promossa da Novo Nordisk, per raccontare come la gestione della malattia può essere più semplice, evitandone le complicanze. La chiave è l'equilibrio negli stili di vita: corretta alimentazione; attività fisica; benessere psicologico e la conseguente accettazione. Il sito www.noncomplicartiildiabete.it offre consigli su questi aspetti e a breve verrà lanciata una miniserie web. Le persone con diabete in Italia sono oltre 3,7 milioni, mentre almeno un altro milione è diabetico ma non lo sa. Più dell'80% è affetto dal tipo 2, non insulino-dipendente e 8 su 10 non raggiungono un buon controllo della glicemia con un valore di emoglobina glicata inferiore a 7, mantenendo, quindi, un elevato rischio di sviluppare complicanze. Vivere con una malattia cronica come questa, che dura per tutta la vita, ha certamente un forte impatto sulla quotidianità, ma la convivenza con questo compagno di viaggio può essere facilitata e a volte la soluzione è a portata di mano. Potenti alleati del diabetologo sono i nuovi analoghi del GLP-1, che stanno aiutando a cambiare il paradigma di cura.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 4 Novembre 2020, 05:01

