La connessione non funziona il prof corre a casa dell'alunna

«Prof non riesco a collegarmi». Il vero incubo degli studenti per gli esami dell'era Covid si è materializzato per una tredicenne che a Roma doveva sostenere l'esame di terza media. A salvare la situazione ci ha pensato il professore di ginnastica, al suo ultimo giorno di lavoro dopo 43 anni di carriera, portando all'allieva il suo cellulare a domicilio. A raccontarlo è lo stesso professore, Ferdinando Bonessio, su Facebook. «L'alunna dell'Ecuador non riusciva a collegarsi - ha raccontato Bonessio - E di fronte ad alcune rigide colleghe che volevano riconvocare la seduta, ho fatto una scenata pazzesca promettendo di denunciarle per interruzione di pubblico servizio. Alla fine mi sono offerto io di andare con la mia auto a casa della ragazzina (dalla Garbatella ad Acilia case popolari) e dal bar sotto casa, con il mio cellulare, le abbiamo fatto svolgere l'esame. Ho chiuso in bellezza la mia carriera», ha concluso il prof,

Ultimo aggiornamento: Giovedì 18 Giugno 2020, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA