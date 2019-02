La compagnia del Teatro Le Maschere porta in scena un classico di tutti i tempi, il Pinocchio di Collodi. Ma con l'intenzione di cambiare un po' le carte in tavola. Cosa succederebbe se Pinocchio, stanco della sua condizione di bambino, volesse ritornare ad essere solo un burattino?

In palcoscenico un avvincente sequel del romanzo per ragazzi in uno nuovissimo allestimento. Con scene fedeli alle pagine di Collodi e bizzarre avventure che nascono inaspettate dalla sua nuova condizione di bambino e non più burattino. Il Pinocchio bambino scoprirà un mondo del tutto nuovo. Non proprio gioioso. Bensì pieno di responsabilità, impegni, doveri, obblighi. Un mondo dove tutto appare più complicato. Pinocchio si renderà conto che è difficile farsi capire dai grandi, farsi accettare dagli amici, difendersi dai bulli, fare colpo sugli altri. Riuscirà nell'intento? Potrà contare sull'aiuto dei suoi vecchi compagni di romanzo, che nel frattempo si sono immersi anche loro in una realtà molto più umana e moderna rispetto a quella narrata da Collodi? Pinocchio tornerà burattino oppure deciderà di accettare la sfida della vita e del futuro?

Domenica alle 16 alle 18, 10 euro, via A. Saliceti 1/3. Info e prenot. www.teatrolemaschere.it(F. Pic.)

riproduzione riservata ®

© RIPRODUZIONE RISERVATA